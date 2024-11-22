شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لم نصدر قرارا بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبداية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم إصدار الإدارة المركزية للتعليم العام اي قرارات من الإدارة المركزية للتعليم العام للمديريات بشأن تعميم تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبداية شهر ديسمبر.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوى الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.



