شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والشباب يشهدان احتفالية تجهيز 430 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مبادرة "أفراحنا"، في نسختها الثالثة، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز 430 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات الإنسانية المرضية الشديدة.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وسامح فهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الذي يدخل البهجة والفرح في قلوب الأسر والفتيات الأولى بالرعاية، وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تسليم عدد من العرائس الأجهزة الكهربائية والمفروشات خلال الحفل، اللاتي عبرن عن تقديرهن لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على التواجد ومشاركتهن حدثهم السعيد ، حيث تأتي مبادرة "أفراحنا "لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 430 عروسة على مستوى 19 محافظة.