شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل فى 7 أيام.. جهود فى المحافظات للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة فيديو ، و"انفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث أعلن وزير العمل محمد جبران عن صرف أجور 1378 عامل من شركة النصر للمسبوكات، عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف، بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير ،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،وفي إطار خطة تشغيل الشركة بكامل طاقاتها ،وتحقيق الإستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.

وأعلن الوزير جبران عن ذلك خلال جولة له داخل "الشركة " ...كما قام وزير العمل ، بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة ،وتفقد سير العمل في" مكتب إمبابة"،وما شهده من تطوير،في البنية التحتية والفنية ،خلال الفترة القليلة الماضية..و أعلن وزير العمل عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 ألاف جنيه لكل مُصاب من العمال الـ7 ، ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بور سعيد ،مع سيارة نصف نقل ،على طريق "المطرية –بورسعيد" ،الأسبوع الماضي .

.كما أكد وزير العمل، على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،قال ذلك خلال كلمة في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ..وأشار إلى أن التوقيع على الاتفاقية جاء بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ...

ودعا وزير العمل،الشباب الراغب في العمل بالخارج ،بالتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة ،ومتابعة التفاصيل على الموقع الرسمي للوزارة ..وخلال الأسبوع كرمت وزارة البترول ، وزير العمل ،حيث سلم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،"درع القطاع" إلى الوزير جبران ،خلال مشاركته في احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري ..وشهد وزير العمل محمد جبران، إحتفالية سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة ، بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، للسلطنة، بحضور وزراء،وسفراء..

وخلال الأسبوع ، إنتصر وزير العمل محمد جبران، لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز،بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر...وإستقبل الوزير ،هذا المواطن ،وذلك بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة...و إلتقى جبران،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،علي أحمد علي عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ،وأكد على التعاون المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب من أجل مصلحة المواطن . كما إستقبل وزير العمل ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية ، السفير محمد تريد بن سفيان ،سفير دولة ماليزيا بمصر،وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة ...

في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم .