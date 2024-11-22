شكرا لقرائتكم خبر عن هنا البهنسا.. البقيع الثانى زوارها من كل مكان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من منطقة شهداء البهنسا، بمركز بنى مزار بمحافظة المتيا، او كما يطلق عليه البقيع الثانى، الذى يستقبل الزائرين من كل مكان فى مصر، إلى جانب الوفود الأجنبية من الدول الاسلامية.



تعد منطقة شهداء البهنسا إحدى المناطق الهامة التى تضم اماكن اثرية من مختلف العصور، وهى قبلة اهالى المنيا وجميع المحافظات، وقد إمتدت يد الدولة لها فى الفترة الماضية، بترميم قباب الصحابة والتابعين، وتمهيد الطرق لتسهيل الزيارة على المواطنين.

تضم تلك المنطقة قباب الصحابة الذين شاركوا فى غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الكثير من التابعين، الذين استشهدوا فى فتح مصر فى عهد عمرو ابن العاص وعلى راسهم سليمان ابن خالد ابن الوليد، كما تضم شجرة مريم التى قيل ان السيدة العذراء جلست هناك 3ايام فى رحلة هروبها من الرومان، وقد ذكرت المنطقة فى اكثر من كتاب منهم كتب على مبارك وغيره من المؤرخين.