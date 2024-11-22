شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء فى قصف إسرائيلى لتجمع فلسطينيين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، الجمعة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعين لمواطنين وقارب صيد بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" باستشهاد مواطن وإصابة آخر، بقصف زوارق الاحتلال الحربية قارب صيد في مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع الشفاء غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.