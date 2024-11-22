شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن قنص 4 جنود إسرائيليين واستهداف آليات لجيش الاحتلال برفح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفصائل الفلسطينية، تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات إسرائيلية قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الفصائل اليوم الجمعة في بيان، أنها تمكنت من قنص "4 جنود صهاينة ومقتل اثنين منهم بشكل مؤكد قرب مفترق برج عوض".

وأشارت إلى استهداف دبابة ميركافا أثناء محاولة نجدة الجنود عند البرج، كم استهدفت جرافة عسكرية صهيونية في رفح.