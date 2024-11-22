شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء السكان بـ5 بلدات فى صور جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لبلدات المنصوري ومجدل زون والحوش واسكندرونة ومزرعة بيوت السياد في صور جنوبي لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، قال حركة السلام الآن الإسرائيلية إن قرار وزير الدفاع عدم اعتقال المستوطنين في الضفة الغربية قد يشكل تشجيعا لهم لتصعيد العنف.