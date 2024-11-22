شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات لدير اأنبا أنطونيوس - أخر طريق الجلالة مدخل طريق الأنبا أنطونيوس اتجاه الزعفرانة قسم غارب.



وبعد تحسن حالتهم وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة تم نقل 31 منهم بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي بينما تم اسعاف 21 مصاب بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، وما تزال المتابعة مستمرة.

وكان ورد إطار لمرفق إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب أتوبيس رحلات نهاية طريق الجلالة من جانب الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة، وعلي الفور تم الدفع بـ 35 سيارة إسعاف لمكان البلاغ.

وتبين بعد وصول سيارات الإسعاف إصابة 31 فتاة كانوا فى طريقهم إلى دير الأنبا انطونيوس، والمصابين هم سلفانا جرجس فايق 15 سنة ومريان عطية جابر 33 سنة وإنجى القس إيلين 18 سنة ومارفن هانى مكرم 16 سنة ومريم رأفت فوزى 16 سنة ورشا فوزى معوض 29 سنة ومارسيل يوسف لمعى 40 سنة وجومانا جميل سمير 16 سنة و مريم ملاك فاروق 17 سنة وهيلانا رومانى ممدوح 17 سنة ومريم رزق نسيم 18 سنة وكرستين جميل 15 سنة ومريم لطفى 16 سنة ومهرائيل البير إدوارد 16 سنة ومارى ناجى توفيق 30 سنة وجونير جورج سمير وفيبي ناصر فايز 17 سنة وايريني نبيل متى 24 سنة وميرولا مجدى إدوارد 15 سنة ومريم عطا كميل 16 سنة ومارتينا نشأت حليم 16 ومافى بيتر بدر 17 سنة ومونيكا عامل عزيز 27 سنة.

كما أصيبت مارينا نشأت حليم 19 سنة وكريستن نادى لبيب 17 سنة "ونوران عاطف ابواليونا 15 سنة ومارتينا مينا قدوس 14 سنة وأميرة رأفت قدوس 16سنة ورفقة شمعون فضالى 17 سنة ومريم سامح ابواليونا وجوليانا جورج سمير 17 سنة.