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متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب.. اعرف اختصاصات مجالس اتحاد الطلاب بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد صبحى

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:06 م

تبدأ الجامعات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، الأحد المقبل، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” قائمة اختصاصات مجلس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات.

ويختص مجلس الاتحاد بعدد من المهام يأتى أبرزها.

1- وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها.

2- إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها.

3- المشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة.

4- متابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة فى حالة حدوث مشكلات أو تصور فى أداء الخدمة.

5- اقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان

6- اقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة.

7- دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر.

8- العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.

9- متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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