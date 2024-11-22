متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب.. اعرف اختصاصات مجالس اتحاد الطلاب بالجامعات

تبدأ الجامعات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، الأحد المقبل، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” قائمة اختصاصات مجلس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات.

محمد يوسف

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