شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد متحف ركن فاروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، متحف ركن فاروق عقب افتتاحه سوق اليوم الواحد بحلوان، وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة مقتنيات المتحف المختلفة.

وركن فاروق بحلوان من المتاحف المميزة، والذى يعرض عددًا من مقتنيات الأسرة الملكية الفريدة، كما يعد متحف ركن حلوان أحد التحف المعمارية للمبانى الملكية، التى شيدها الملك فاروق الأول عام 1942، لتكون استراحة شتوية له صُممت على هيئة قارب يرسو على شاطئ النيل، كما يوجد بها مرسى نهري لاستقبال اليخوت والسفن الكبيرة، وحديقة تضم برجولة خشبية وأكثر من 30 نوع من أشجار المانجو النادرة التي جُلبت من ألبانيا لزراعتها بـ القصور الملكية.

بدأت فكرة تحويل الاستراحة إلى متحف عام1976، بعد ضمها إلى قطاع المتاحف، بالمجلس الأعلى للآثار، وتم تطويره وترميمه عام 2016.

ويضم المتحف عددا من القاعات بالإضافة إلى شرفة كبيرة وجناحًا للنوم، ويُعرض داخل هذه القاعات مجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث، تحف، تماثيل، ولوحات، بالإضافة إلى المقتنيات الملكية المنقولة من استراحة الملك فاروق بالهرم.



تفقد ركن المتحف



محافظ القاهرة فى المتحف