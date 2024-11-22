شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد يستهدف الأماكن الشعبية وكثيفة السكان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد، تهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كل يوم جمعة فى مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم فرض تسعيره مخفضة على كل الشركات المشاركة.

وأضاف أنه تم استهداف عدد كبير من المناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية، ونحرص على تنظيم السوق فى أماكن مفتوحة لا تسبب ازحاج للسكان او توقف للمرور، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الشركات الكبرى بجانب شركات التموين لتوفير أكبر فائدة للمواطنين.

وافتتحا الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، من قليل، سوق اليوم الواحد بالقاهرة، بمنطقة ركن فاروق بحلوان والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ20%.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم لافتا الى انه تماشياً مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 30% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد متواجد بركن فاروق بحلوان، ويعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.