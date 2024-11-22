شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:05 م
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024.
وأوضحت "الأرصاد" درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على النحو التالي:الجمعة 22 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
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