شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخ الوعى الوطنى وتنظيم الأنشطة.. 10 أهداف للاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد صبحىالجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:48 ص
تبدأ أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات بأعمال الجولة الأولى يوم الأحد 24 نوفمبر الجارى، وينشر الخليج 365 قائمة بأبرز الأهداف المنشودة من تشكيل الاتحادات الطلابية، وتهدف إلى:
1- العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية.
2- تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
3- العمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
5- توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.
6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.
7 - تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.
8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.
9- تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
10- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة، والعمل على توافير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.
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