شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخ الوعى الوطنى وتنظيم الأنشطة.. 10 أهداف للاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات بأعمال الجولة الأولى يوم الأحد 24 نوفمبر الجارى، وينشر الخليج 365 قائمة بأبرز الأهداف المنشودة من تشكيل الاتحادات الطلابية، وتهدف إلى:

1- العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية.

2- تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

3- العمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

5- توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

7 - تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.

9- تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

10- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة، والعمل على توافير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.