شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر وقف العمل بأوامر التوقيف الإدارى ضد المستوطنين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا لوقف العمل بأوامر التوقيف الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.