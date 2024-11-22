شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أستطيع تحسين نومى؟.. أمانة الصحة النفسية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تحسين النوم، وتابعت: "قد يستلزم علاج الأرق المزمن أدوية تساعد على النوم الموصوفة من طبيب متخصص، لكن أولى الخطوات للكثير من الأشخاص تكون بممارسة نمط حياة صحي والحفاظ على عادات النوم الصحي".

واستكملت: الالتزام بتلك العادات يخفف من أعراض الأرق ويساعد على تحسين جودة النوم، حيث تتضمن عادات النوم الصحي النقاط التالية:

- حاول الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم.

- حاول الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم حتى بالإجازات.

- حدد ميعاد ذهابك للنوم باكر بما يكفى لتحصل على 8-7 ساعات من النوم.

- لا تذهب للفراش إلا إذا كنت نعسان بالفعل.

- استخدم فراشك للنوم فقط.

- إذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة، غادر الفراش وقم بعمل نشاط هادئ بدون التعرض لضوء ساطع.. من المهم عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية على الأقل 30 دقيقة قبل النوم.

- الحد من القيلولة أو التوقف عنها تماماً، خاصة فى وقت متأخر من النهار.

- حافظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام خلال اليوم.

- تجنب استخدام الكافيين (القهوة) في المساء.

- تجنب الوجبات الدسمة فى وقت متأخر من الليل.