شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن تعديل جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر، ليصبح من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الجداول المعدلة لجميع المراحل التعليمية (من الصف الثالث الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوي) الأسبوع المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسى 2024/2025 لطلاب مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، موجهة المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس الرسمى - الرسمى لغات - الخاص بأنواعه.

وشددت الوزارة على أنه يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على يعقد الامتحان فى الفترة الثانية من اليوم الدراسى بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبى لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.