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يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.. كل ما تريد معرفته عن فوائد التبرع بالدم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائل

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:00 ص

أوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن الوظيفة الأساسية للدم وفوائد التبرع به، وعرفت الدم بأنه سائل لزج، ويبلغ حجمه من (5) إلى (6) لتر في جسم الإنسان البالغ.

وقالت وزارة الصحة إن الوظيفة الأساسية للدم هي تزويد خلايا جسم الإنسان بالأكسجين الضروري لعمليات البناء، ونقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا في عمليات الهدم، وهذا يتم من خلال عملية التنفس، وللدم وظيفة غذائيّه أيضاً إذ يقوم بنقل المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى جميع أنحاء الجسم، كما يقوم بنقل ما يخرجه الجسم من ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين والكلى، وله دوررئيسي في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتنظيم إفراز الهرمونات، ويتكون الدم من البلازما، وخلايا الدم (الحمراء، البيضاء، والصفائح الدموية).

فوائد التبرع بالدم

1. تحفز نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة نشطة تحمل كمية أكبر من الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة.
2. يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل وعدم الخمول.
3. فى بعض الحالات يقلل التبرع من مستوى الحديد الزائد المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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