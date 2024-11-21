شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية: تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين فى شونة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أنه يتم متابعة تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين وذلك بمناطق تخزينها بالثلاجات المعدة لذلك بعد وصولها إلى المواني المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية والزراعية بعد فحصها والتأكد من سلامتها قبل الدخول في مرحلة صرفها على الفلاحين وفقاً للقواعد المُلتزم بها.

وقال الشرقاوي ان الاتحاد يقوم ببيع تقاوى البطاطس ب 69,5 الف جنية للطن مشيدا بجهود وزير الزراعة علاء فاروق الذي قام بتوفير العملة الأجنبية الضرورية من أجل التعاقد مع شحنات البطاطس القادمة إلى مصر، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجانب الفلاح المصري للوصول إلى أعلى إنتاجية.

وأبدى الفلاحون ارتياحهم تجاه سرعة إجراءات تسليم التقاوي، وشددوا على سهولة التسليم، مؤكدين أن الأسعار كانت وفقاً لما هو مُعلن من قبل،

لجدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لـ وزارة الزراعة كان قد فتح باب الحجز للمزارعين للحصول على تقاوي البطاطس بداية من يوم 28 يوليو، وكان مقدم طن التقاوي للمزارع 25 ألف جنيها، وللجمعيات الزراعية بـ30 ألف جنيها، أما بالنسبة للشركات المصدرة فكان يتم حجز الطن بـ40 ألف جنيها على أن يتم استكماله الباقي عند الاستلام.

وكانت طريقة حجز تقاوي البطاطس من خلال قيام المزارع الصغير بتقديم الحيازة الزراعية الخاصة به إلى المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة بشارع نادي الصيد بالدقي، أو الإسكندرية، أو المنوفية، أو كفر الزيات، أو القليوبية، أو طنطا والاستلام يكون من شونة الإسكندرية.