شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية شاركت بالمبادرات الصحية الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال حضوره افتتاح مؤتمر الأورام بـ طب عين شمس اليوم الخميس بالقاهرة، إن المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض السرطان شاركت فيها جميع المستشفيات الجامعية، وتقدم خدماتها على أعلى مستوى للمريض المصرى، فى مجال الكشف المبكر وعلاج الأورام، كما تقدم خدمات البحث العلمى والتعليم والتدريب والعلاج.

وأكد أن المستشفيات الجامعية حدث فيها تطورا كبيرا فى مجال علاج الاورام ونهتم بالبحوث لكى ينعكس ذلك على المريض المصرى، موضحا أن مركز أبحاث "مصرى" بطب عين شمس، أحد الأمثلة بشأن المراكز الرائدة فى مجال الأبحاث وخصوصا أبحاث السرطان.

وقال إن جميع المستشفيات الجامعية تتمتع بالكفاءة فى علاج الأورام، وطب عين شمس رائدة فى هذا المجال، ومؤتمر الأورام المنعقد حاليا يهتم باستعراض ما تم انجازه فى مجال الأورام فى مستشفيات جامعة عين شمس والأبحاث العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، إنه تم وضع دلائل إرشادية لعلاج الأورام من خلال اللجنة العليا للدلائل الإرشادية برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، وأعضاء اللجنة حيث إن الدلائل الإرشادية من أهم الأنشطة للمجلس الصحي المصري.

وأشار إلى أنه قريبا سيتم توطين صناعة الدواء في مصر وخصوصا أدوية الأورام، كما اعتمد المجلس الصحي المصري المؤتمر الــ 11 لجامعه عين شمس بعدد ساعات تدريبيه بـ 14 ساعة تدريبيه معتمده من المجلس الصحي المصري.





الدكتور أيمن شعراوى والدكتور عوض خلال المؤتمر



الدكتور ايمن عاشور



الدكتورة لبنى عز العرب وعميد طب عين شمس ورئيس الجامعة



وزير التعليم العالى فى كلمته عن المبادرات الرئاسية



وزير التعليم العالى والدكتور عوض خلال المؤتمر