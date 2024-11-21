شكرا لقرائتكم خبر عن أزهريون يصدرون الجزء 5 من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية فى الذكر الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد داود، استاذ علم اللغة بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، الانتهاء من طباعة المجلد الخامس من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم، موضحا ان الطباعة جاءت بعد طول مدة، كان السبب فيها الحرص على مزيد من التغذية الجديدة بمادة متفردة في اللمحات البلاغية والفروق اللغوية، والمزيد من الدقة في مرحلة توحيد النفس بعد انتهاء مرحلة التحرير، والمزيد من الدقة في مرحلة التدقيق والمراجعات اللغوية والبلاغية والعلمية، والحرص على حسن صياغة الأسئلة ودقتها، ووفاء الإجابات بمقصود السؤال،و مراعاة المسائل المختلف فيها بين أهل العلم.



وأضاف: لقد بذل علماء الموسوعة في هذا المجلد جهدا عظيما، إجلالا لكتاب الله تعالى، وحتى يكون كل إصدار أفضل من سابقه، موجها الشكر لدار نهضة مصر على طباعة مجلدات هذه الموسوعة، لافتا الي ان الموسوعة شارك فيها الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق،و الدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم الأسبق،والدكتور محمد محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وفريق عمل من علماء الأزهر الشريف.