شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

ورفض البيت الأبيض، اليوم الخميس، بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.