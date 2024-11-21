شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى لترامب: "الجنائية" ليس لديها مصداقية ورد قوى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأى مصداقية، واستكمل "توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادى للسامية".

ووزعم مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى لترامب أن إسرائيل دافعت بشكل قانونى عن شعبها وحدودها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".