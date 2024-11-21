شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مكتبة "ن السحار" بمحور شينزو آبى بعد افتتاحها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

افتتح أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الخميس، مكتبة عامة بمحور شينزو آبى بمدينة نصر.

وفي ذلك الصدد ينشر الخليج 365 سبع معلومات عن المكتبة.

1. سميت المكتبة "ن السحار" نسبة للأديب والروائي عبد الحميد جودة السحار.

2. تقدم خدمة قراءة الكتب المجانية.

3. تعمل المكتبه طوال الأسبوع.

4. تبدأ مواعيد العمل من 8 الصبح لـ 10 مساء.

5. تضم المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلف فروع العلم، والمعرفة، وكتب الأطفال، والقصص وغيرها.

6. تمتد على مساحة 250 مترًا مربعًا.

7. تتيح المكتبة للزائرين الاستفادة من مصادر معرفية متنوعة تشمل الكتب التقليدية والمصادر الرقمية عبر الإنترنت.

وتم إنشاء المكتبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر المكتبات العامة فى كافة الأحياء إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافى.