شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: إنتاج 3.6 مليار عبوة دواء بتكلفة 191 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريا.

تابع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية: "مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة".

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن على مدار التسعة أشهر الماضية تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء مقارنة بعدد 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي.

وأشار إلى أن مشكلة نقص الدواء كانت بسبب توافر العملة الصعبة، ولم يحدث تقصير من المصنعين، والأمر كان بسبب صعوبة توفير الدولار وتابع : انتهت أزمة نقص الدواء وتم توفير كل المستحضرات والادوية والمستلزمات .