شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 20%.. سوق اليوم الواحد يوفر جميع أنواع السلع الغذائية لأهالى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

يوفر سوق اليوم الواحد، السلع الغذائية بتخفيضات 20% لأهالى حلوان جنوب القاهرة، حيث تتواجد ما يقارب 50 سيارة تحمل المواد والسلع الغذائية التى توفرها وزارة التموين بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وتنظم محافظة القاهرة السوق غدا الجمعة، بحي حلوان، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بتخفيضات 20%.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4 قطع أراضي بالمرج، والسلام، و15 مايو، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بالإضافة لإقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20% مقارنة بأسعار السوق.