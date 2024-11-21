شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف زيادة مناطق الصراع في العالم بنسبة 65% السنوات الثلاث الماضية والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت الحروب واشتدت، مع تأثيرات بعيدة المدى على النمو الاقتصادي العالمي والأمن الغذائي، وفقًا لأحدث مؤشر لشدة الصراع، ووفقًا لتقرير جديد، نمت نسبة العالم التي اجتاحها الصراع بنسبة 65% أي ما يعادل ضعف حجم الهند تقريبًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفقًا لأحدث مؤشر لشدة الصراع (CII)، الذي نشرته شركة تحليل المخاطر Verisk Maplecroft، فقد شهدت أوكرانيا وميانمار والشرق الأوسط و"ممر الصراع" حول منطقة الساحل في إفريقيا انتشار الحروب والاضطرابات وتكثيفها منذ عام 2021.

بينما كان هناك هدوء في مستويات الصراع على مستوى العالم خلال جائحة كوفيد-19، يقول الخبراء إن هناك اتجاهًا متزايدًا للعنف لمدة عقد على الأقل، بينما تستمر العديد من الأزمات الطويلة الأمد دون هوادة.

وقال هوجو برينان، مدير الأبحاث في فيريسك مابلكروفت، إن الصراعات الأخيرة كان لها تأثيرات بعيدة المدى على الشركات والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي، مع اضطراب سلاسل التوريد بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، مما عرض صادرات الحبوب إلى الشرق الأوسط وأفريقيا للخطر، والهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون من اليمن على الشحن في البحر الأحمر.

وقال: "تتزايد مخاطر الصراع، لقد كانت كذلك خلال السنوات القليلة الماضية وتحتاج الشركات العالمية إلى التفكير في ذلك. يمكنك أن تنظر إلى وسائل الإعلام الدولية وتفكر: "ليس لدي مصنع في السودان، فهذا لا يؤثر علي"، ولكن بسبب تأثيرات سلسلة التوريد، فإن الصراع في مكان بعيد يمكن أن يؤثر عليك".

وفقًا للتقرير، فإن ما يعادل 6.15 مليون كيلومتر مربع (2.4 مليون ميل مربع) متضرر من القتال بين الدول أو داخلها، مما يعني أن 4.6% من مساحة اليابسة في العالم تتأثر الآن بالصراع مقارنة بـ 2.8% في عام 2021، مع ارتفاع عدد الوفيات في الصراع بنسبة 29% في المجموع، شهدت 27 دولة، بما في ذلك الإكوادور وكولومبيا والهند وإندونيسيا وتايلاند، زيادة كبيرة في المخاطر منذ عام 2021.

حدد التقرير "ممر الصراع" الذي يغطي منطقة الساحل والقرن الأفريقي، من مالي إلى الصومال، حيث قال إن العنف تضاعف في السنوات الثلاث الماضية. وقال إن 86% من بوركينا فاسو متورطة الآن في الصراع، في حين شهدت السودان وإثيوبيا اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع.

وقالت أنجيلا روزاليس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة قرى الأطفال SOS الدولية، التي تساعد الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم، إن 470 مليون طفل في جميع أنحاء العالم متأثرون بالحروب، بما في ذلك في أوكرانيا والسودان وغزة ولبنان، مع تأثيرات خطيرة تتجاوز الموت والإصابة.

وقالت: "الأطفال في المناطق المتضررة من الصراع معرضون لخطر فقدان رعاية الأسرة إذا دمرت منازلهم أو قُتل آباؤهم أو انفصلوا عنهم عند الفرار من العنف". "إنهم معرضون بشكل خاص للاستغلال والاستعباد والاتجار والإساءة".

قالت البروفيسور كليوناد رالي، رئيسة منظمة مراقبة الأضرار المدنية (Acled) (بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح)، إنه في حين تظهر صراعات جديدة، مع ارتفاع بنسبة 27% في الأحداث العنيفة منذ حرب أوكرانيا، فإن الصراعات القديمة لا تزال قائمة أيضًا.

وقالت: "هناك عدد أقل بكثير من الصراعات التي تنتهي أو تصبح أقل حدة وهناك المزيد منها تظهر"، مشددة على أنه في دول مثل ميانمار، حيث توجد العديد من التمردات المسلحة التي تنطوي على مجموعات أصغر، كان من الصعب التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.. تميل هذه الصراعات الأصغر إلى التطور، وهي مرنة للغاية للنظام السياسي الذي تجد نفسها فيه. لذلك قد يكون من الصعب جدًا إنهاؤها".

وقالت رالي إنها قلقة من أن العنف سيزداد فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوترات بين إيران وإسرائيل ولكن أيضًا لأن هناك اتجاهًا لمرتكبي الانقلابات والاغتيالات، أو الميليشيات التي تستخدم العنف لفرض السلطة، والقدرة على التصرف دون مواجهة العواقب.

وقال إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة "أكشن أون أرمد فايولنس"، وهي منظمة خيرية تراقب الأضرار التي تلحق بالمدنيين، إن هناك اتجاهات لارتفاع العنف مقارنة بعام 2010، والذي تضمن أعلى مستوياته خلال منتصف العقد في سوريا والعراق.

ولاحظ أنه مقارنة بمنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت أغلب أعمال العنف تشمل جماعات مسلحة غير تابعة لدول تعتمد على الأسلحة الصغيرة والمتفجرات البدائية، كان هناك ارتفاع أكثر حداثة في أعمال العنف التي تنطوي على صراع بين الدول، وقال أوفيرتون: "سيتم تعريف عشرينيات القرن الحادي والعشرين على أنها عقد الغارات الجوية وخاصة الضربات بطائرات بدون طيار".