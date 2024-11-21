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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين "القاهرة ـ نجع حمادى" والعكس من الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 21 نوفمبر 2024 02:38 م
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.
و تقرر اعتباراً من يوم الاحد الموافق 24 /11 / 2024 تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 00 : 15 ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23:15.
وإعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024تشغيل قطار 993 سوهاج / القاهرة على ان يقوم من محطة نجع حمادى الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى طبقاً للجداول المرفقة .
ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقاً للجداول المرفقه .
قطار اسيوط
قطار السد العالى القاهرة
قطار الفيوم الجيزة
قطار القاهرة اسيوط
قطار مكيف
قطار نجع حمادي القاهرة
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