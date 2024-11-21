شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 44 ألفا و56 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سمير حسنؤىالخميس، 21 نوفمبر 2024 01:39 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44,056 شهيدا، و104,268 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176 مصابا خلال 24 ساعة.
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