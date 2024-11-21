شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 44 ألفا و56 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44,056 شهيدا، و104,268 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176 مصابا خلال 24 ساعة.