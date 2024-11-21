شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: توفير 95% من الأدوية الناقصة بالسوق فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة بتوفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية: أزمة الدواء تم حلها، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط".

وأوضح أنه يُفرج عن 800 أو 900 فاتورة استيرادية كل شهر في المواد الخام، وواصل: "حركنا مجموعة من الأسعار وبعض المستحضرات لم نحرك سعرها، وكان لازم يكون عندنا سرعة في تحريك الأسعار لتوفير الدواء بسرعة على الأرض، وأرخص سعر دواء في العالم هو الدواء المصري، فالدواء سلعة شديدة الخصوصية يحتاج وقت طويل لتصنيع المادة الخام، وبالنسبة لمرحلة الإنتاج، عيونا في كل مصنع.. نعرف كل مصنع عنده مواد خام إيه وهينتج امتى، وينزل السوق امتى، ومن بين580 مستحضر أرصد 270 مستحضر، والتصنيع مهم لكن توافر الدواء في السوق المحلي أهم من التصنيع، فالأولوية عندى للمريض المصري".

وقال رئيس الهيئة: "كان يهمنا تواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، قدرنا نوزع على 28 ألف صيدلية هى الأهم على مستوى الجمهورية، وحاليا على الأقل 3 صيدليات جنبك متوافر فيها الدواء".