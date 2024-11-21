شكرا لقرائتكم خبر عن ‏GHB مخدر الاغتصاب سرطان يهدد الشباب.. اعرف أكثر من صندوق مكافحة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB يصنع من مادة كيميائية ويُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادى الليلية منذ التسعينات فى بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.



وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى الموادة المخدرة خاصة المخدرات التخليقية كما وجه الصندوق عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات أهمها عدم تناول أى مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة ،كذلك عدم تناول أى مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، حيث أن عقار جاما هيدروكسى بيوتيريت GHB على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للزوبان ويسئ البعض استخدامه فى وضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما، ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم اللون والطعم ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة فى حالة زيادة الجرعة.