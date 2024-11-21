شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 38 سفينة بميناء دمياط واستقبال 19 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 56208 طن تشمل : 14497 طن يوريا و 18456 طن كلينكر و 500 طن اسمنت معبأ ابيض و 16055 طن جبس معبأ و 6700 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42277 طن تشمل : 19315 طن قمح و 92 طن عدس و 12331 طن حديد و 1852 طن ابلاكاش و 838 طن خشب زان و 7849 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 403 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 901 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4274 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127938 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 208184 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5190 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبيه ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5442 حركة .