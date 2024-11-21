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فى اليوم العالمى لسرطان البنكرياس.. هيئة الدواء تكشف طرق الوقاية من المرض الخبيث

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:14 م

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ سرطان البنكرياس حيث كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض المرض وطرق تجنب الإصابة به.

وبحسب هيئة الدواء تشمل أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس:​-
-ألم في البطن بينتشر للجانبين أو الظهر.​
-عسر الهضم، قيء وغثيان.​
-فقدان الشهية والوزن.​
-تحول بياض العينين والجلد للون الأصفر. ​
-براز فاتح اللون وبول داكن اللون.​
-كحة.​
-تعب أو ضعف.​
-ألم وتورم في الذراع أو الساق.​

ونصحت هيئة الدواء بالإبلاغ الطبيب عن الأعراض المذكورة لإجراء الفحوصات اللازمة.​

وقالت هيئة الدواء أنه يمكن  تقلل فرصة الإصابة بسرطان البنكرياس من خلال الخطوات الآتية.​

تجنب الكحوليات والتدخين.
تجنب تناول اللحوم المصنعة.
تناول الحبوب الكاملة والفواكهة.
الحفاظ على الوزن الصحي.
 


تقليل فرص الاصابة بسرطان البنكرياس

 

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