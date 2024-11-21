شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لسرطان البنكرياس.. هيئة الدواء تكشف طرق الوقاية من المرض الخبيث والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ سرطان البنكرياس حيث كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض المرض وطرق تجنب الإصابة به.

وبحسب هيئة الدواء تشمل أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس:​-

-ألم في البطن بينتشر للجانبين أو الظهر.​

-عسر الهضم، قيء وغثيان.​

-فقدان الشهية والوزن.​

-تحول بياض العينين والجلد للون الأصفر. ​

-براز فاتح اللون وبول داكن اللون.​

-كحة.​

-تعب أو ضعف.​

-ألم وتورم في الذراع أو الساق.​

ونصحت هيئة الدواء بالإبلاغ الطبيب عن الأعراض المذكورة لإجراء الفحوصات اللازمة.​

وقالت هيئة الدواء أنه يمكن تقلل فرصة الإصابة بسرطان البنكرياس من خلال الخطوات الآتية.​

تجنب الكحوليات والتدخين.

تجنب تناول اللحوم المصنعة.

تناول الحبوب الكاملة والفواكهة.

الحفاظ على الوزن الصحي.

