شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث نقص الأعلاف والمواد العلفية وكيفية التغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

اختتم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتعظيم الموارد العلفية فى القرى المصرية، والذي تم عقده بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

قال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في الأنشطة الإرشادية والتدريبية لدعم المهتمين الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين.

وأشار مدير المعهد أنه تم التعرض للمشاكل التي يواجهها مجال الإنتاج الحيواني من نقص الأعلاف والمواد العلفية وكيفية التغلب عليها وتعظيم الموارد العلفية للمجترات في القري المصرية والمجتمعات الجديدة من خلال التعرف علي أنواع المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع وكيفية الاستفادة من منها في إنتاج أعلاف غير تقليدية للحيوانات المزرعية والحد من التخلص منه بطرق قد تضر بالبيئة وتسبب التلوث الهوائي والتلوث المائي سواء بحرقها أو برميها في المصارف.

وأضاف أن الدورة تناولت تأثير التغيرات المناخية علي الزراعة وسلاسل الإمداد وكيفية تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية وتصنيع أعلاف غير تقليدية لاستخدامها في تغذية المجترات واستخدام نباتات صحراوية مثل التين الشوكي، فضلا عن التعرف علي قيمته الغذائية وكيفية استخدامه في تغذية الحيوانات المزرعة وأيضا استخدام بديلات الألبان في تغذية المجترات، واستخدام الأعلاف الخضراء وبدائل الأعلاف في تغذية الحيوانات المزرعية المختلفة وكيفية الاستفاده منها في زيادة الإنتاج وكيفية تغذية الأبقار الحلابة وإدارة مزارع ماشية اللبن وتكوين العلائق.