يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الطماطم والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية