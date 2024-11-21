شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 21 نوفمبر 2024 11:09 ص
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (17) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
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