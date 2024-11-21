شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. انخفاض العظمى فى القاهرة والصغرى تسجل 18درجة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، موضحة درجات الحرارة المتوقعة من الخميس 21 نوفمبر إلى الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على النحو التالي:

الخميس 21 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.