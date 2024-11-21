شكرا لقرائتكم خبر عن 75 شهيدا فى شمالى قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة إلى 75 شهيدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في قطاع غزة باعتباره جزءا أصيلا من أرض دولة فلسطين، مؤكدة أن تعمد اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل تسييس المساعدات يعمق المجاعة بغزة ويتسق مع خطة تقطيع أوصال القطاع وإنشاء ما تسمى مناطق عازلة.