شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف المهندس طارق عبد الجواد للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل، قرارًا بإجراء بعض التعديلات بقيادات هيئة الطرق والكباري، بما يخدم مصلحة العمل داخل الهيئة، ويساهم في ضخ دماء جديدة للعمل، وتم تكليف اللواء مهندس طارق عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى خلفا للواء مهندس حسام الدين مصطفى، والذى كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ونجحت مصر فى النهوض بجودة الطرق ما عمل على تقدم مصر 100مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10سنوات بفضل المشروع القومي للطرق، تمكنت الدولة المصرية من بناء شبكة طرق قومية.