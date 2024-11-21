شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تنظم معرضا بحديقة الطفل لتوفير الملابس والأحذية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 21 نوفمبر 2024 08:00 ص
تنظم محافظة القاهرة، اليوم، الخميس، معرض "بازار القاهرة 2" فى الفترة من 21-25 نوفمبر الجارى بحديقة الطفل بمكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك فى إطار سعى المحافظة لمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ويضم المعرض الذى يشارك فيه الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات ، والحرف اليدوية، وغيرها بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%.
وأكدت محافظة القاهرة أن المعرض سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع بالحديقة المطورة أثناء التسوق بالإضافة للتخفيضات.
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