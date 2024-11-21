شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تنظم معرضا بحديقة الطفل لتوفير الملابس والأحذية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة القاهرة، اليوم، الخميس، معرض "بازار القاهرة 2" فى الفترة من 21-25 نوفمبر الجارى بحديقة الطفل بمكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك فى إطار سعى المحافظة لمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ويضم المعرض الذى يشارك فيه الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات ، والحرف اليدوية، وغيرها بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%.

وأكدت محافظة القاهرة أن المعرض سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع بالحديقة المطورة أثناء التسوق بالإضافة للتخفيضات.