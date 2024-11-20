شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد أتوبيسات سوبرجيت على 6 خطوط بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 مواعيد اتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة السوبرجيت على خطوط، "خط المنصورة / الزقازيق / شرم وخط / شرم / الطور/ المنصورة / الزقازيق وخط المنصورة / الزقازيق / الغردقة وخط القاهرة / قنا / إسنا / ارمنت وخط القاهرة / قنا / كومبو / اسوان وخط اسوان / كومبو / قنا / القاهرة".

وأكدت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية و أنظمة الحجز الإلكتروني، وتقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذكية صديقة للبيئة، ويبلغ إجمالي عدد الخطوط علي مستوى الجمهورية (36) خـط.

وتمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.



ويتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره).