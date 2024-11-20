شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يُعرب عن تقديره لمحافظ الأقصر في تركيب عدادات المياه والكهرباء لأبناء مدينة القرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تقديره لجهود المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، في خدمة أبناء المحافظة، وسرعة استجابته في تذليل العقبات التي تواجههم، والتي من بينها الإنجاز السريع في تركيب عدادات الكهرباء والمياه لبيوت الكثير من المواطنين في مدينة القرنة، التي كانت معلَّقة لسنوات.

ودعا فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المولى عز وجل أن يرزق محافظ الأقصر السداد والتوفيق في أداء مهامه، وأن يوفقه في خدمة أبناء المحافظة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أوفد اللواء محمود صلاح ، للتعزية في وفاة السيدة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر.. وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.