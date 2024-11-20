شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستندات مطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:48 م
نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة علي الافراج الجمركي، وفي ذلك الصدد يرصد الخليج 365 تلك المستندات ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.المستندات المطلوبة:
1. خطاب الموافقة المسبقة علي الاستيراد الصادرة من جهاز شئون البيئة في حالة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و الخاضعة للرقابة.
2. أصل صورة الشهادة الجمركية بمشتملاتها، وتتضمن تأشيرة الجمارك بالعرض علي جهاز شئون البيئة.
3. فاتورة أصلية معتمدة .
4. بوليصة شحن معتمدة.
5. شهادة المنشأ معتمدة.
6. شهادة المواصفات الفنية معتمدة.
7. البيان المصور (الكتالوج) في حالة المعدات.
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