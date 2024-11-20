أخبار مصر

7 مستندات مطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستندات مطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:48 م

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة علي الافراج الجمركي، وفي ذلك الصدد يرصد الخليج 365 تلك المستندات ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

المستندات المطلوبة:


1. خطاب الموافقة المسبقة علي الاستيراد الصادرة من جهاز شئون البيئة في حالة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و الخاضعة للرقابة.
2. أصل صورة الشهادة الجمركية بمشتملاتها، وتتضمن تأشيرة الجمارك بالعرض علي جهاز شئون البيئة.
3. فاتورة أصلية معتمدة .
4. بوليصة شحن معتمدة.
5. شهادة المنشأ معتمدة.
6. شهادة المواصفات الفنية معتمدة.
7. البيان المصور (الكتالوج) في حالة المعدات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements