شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية إلزامى للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024،2025، ضرورى والزامى على جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادى، موضحة أن الطالب يجب عليه التأكد من صحة البيانات الخاصة به قبل حفظ الاستمارة وطباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.

https://moe-register.emis.gov.eg/



ويسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلى أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسى الأول.



وأوضحت المديريات التعليمية، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادى الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسى الأول بأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.