شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملة لمنع إشغالات وتعديات المحال بشوارع فيصل والعريش والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أحياء (الهرم، والعمرانية، والطالبية، وبولاق الدكرور)، بجوله مسائية، للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وتواجد فرق العمل بالورديات الليلية، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

شملت جولة المحافظ، تفقد شارع الملك فيصل، إذ كلف المحافظ بمواصلة جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بشكل دوري.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المعنية بعدم السماح بأى تعديات على الطريق العام ومتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الشتوية وخطط ترشيد استهلاك الكهرباء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتفقد محافظ الجيزة، شارع العريش، أحد الشوارع التجارية بالمحافظة، مشددًا على رئيس حى الطالبية بمنع كافة أوجه التعدى والإشغال على الطريق العام من قبل الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وتحقيق الردع بالطريق ورفع أى حالات تعدٍ على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد حاله النظافة بأنفاق عمرو بن العاص والكرتون بحى الهرم، وذلك استجابة لشكوى المواطنين.

وكلف المحافظ، بتوجيه حملات نظافة دورية للتأكد من كفاءة النظافة بالأنفاق ومنع تراكم أى مخلفات بها مع تكليف نائب رئيس الحى المختص بالمرور الدورى لمعاينة حالة النظافة بكلًا منهم وتمهيده لحركة سير المواطنين.

كما كلف المحافظ برفع كفاءة نفق عمرو بن العاص ومنع أى إشغالات به مع تجهيز عددًا من الباكيات التجارية لطرحها على الراغبين.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد طريق صفط اللبن ـ كرداسة، موجهًا رئيس المركز بمنع أى أعمال إلقاء للمخلفات والرتش على جانبى الطريق وتنظيم أكمنة لضبط السيارات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية، للحفاظ على حالة الطريق وفى حال ضبط مركبات مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء المعنية.