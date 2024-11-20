شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض تتابع مع محافظ البحيرة جهود توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها جهود المحافظة فى توفير السلع الأساسية بالأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين فى مختلف القرى والمدن والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة بدعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدى لمحاولات احتكار السلع لزيادة أسعارها بصورة غير مبررة وذلك بالتعاون بين أجهزة المحافظات التنفيذية ومديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا فى تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كأهل الأسر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق الاستقرار فى الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود محافظة البحيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصرى صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وعرضت محافظ البحيرة المبادرات والبرامج التى يتم تنظيمها على أرض مختلف المراكز بالمحافظة فى كافة المجالات وعلى رأسها التمكين الاقتصادى للمرأة والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشه للأسر ورفع الأعباء عن كأهلهم وكذا الخدمات الصحية والتعليمة الأخري.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة ال24 لإزالة التعديات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حملات الإزالات ضمن الموجة الحالية لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر على أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لسير المرحلة الثانية من موجة الإزالات الحالية، حيث تقوم بالمرور الميدانى لمتابعة حملات الإزالات على أرض الواقع وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق المستهدف منها.

وفى إطار الاستعدادات الجارية من المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.. تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة جاكلين عازر الجهود الحالية من المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وصيانتها لضمان سهولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار بكفاءة مع حلول فصل الشتاء.

وقالت محافظ البحيرة أنها تتابع مع مديرية الطرق والنقل أعمال مسح وتمهيد طبانات الطرق فى العديد من المراكز وإزالة أى تعديات عليها لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان جاهزية الطرق لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار.