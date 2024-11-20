شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف محمد نور الدين بتسيير مهام السكرتير العام للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمد نور الدين أحمد السكرتير العام المساعد للمحافظة بتسير أعمال ومهام السكرتير العام، لحين شغلها بالطرق القانونية، على أن يباشر كامل مهامه في رئاسة أو عضوية اللجان المكلف بها.

وكان محافظ الجيزة، أصدر، مؤخرًا، قرارًا بتكليف كل من يسن سيد يسن علي قائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومعاوية أحمد حسن طلب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف أحمد محمد سيد البردوني مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية، ومحمود فرج عباس مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.