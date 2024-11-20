شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصوم الأقباط 43 يومًا قبل عيد الميلاد المجيد؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد المجيد، العيد الذى يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط، حيث يمثل ميلاد السيد المسيح.

ويصوم الأقباط لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وهذه المدة تعبر عن 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى، و 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

كما يبدأ الصوم، فى 25 نوفمبر الجارى، ويعتبر صوم من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.