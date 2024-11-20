شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 14 شهيدا و87 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الصحة اللبنانية قالت إن هناك 14 شهيدا و87 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع إجمالى ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3558 شهيدا و15123 مصابا.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، عن أمله فى الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.