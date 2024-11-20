شكرا لقرائتكم خبر عن منازل بـ 1 دولار فى إيطاليا للأمريكيين الراغبين فى ترك البلاد بعد فوز ترامب والان مع تفاصيل الخبر

تقدم قرية أولولاى في جزيرة سردينيا الإيطالية منازل مقابل 1.06 دولار للأمريكيين الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، وفقا لشبكة سي إن إن.

يأتى دافع أولولاى، وهي قرية ريفية في مقاطعة نوورو، في أعقاب ارتفاع حاد في عمليات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة للانتقال إلى الخارج بعد الانتخابات الأمريكية 2024.

وبحسب التقرير، تعمل أولولاي على زيادة عدد سكانها، الذي انخفض إلى حوالي 1200 نسمة - وقال عمدة القرية فرانشيسكو كولومبو لشبكة CNN إن موقع liveinollolai .com "تم إنشاؤه خصيصًا" "لتلبية احتياجات الانتقال بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

يسأل بيان على موقع القرية على الإنترنت التي تقع على جزيرة البحر الأبيض المتوسط الكبيرة غرب البر الرئيسي لإيطاليا الزوار عما إذا كانوا مرهقين من السياسة العالمية ويبحثون عن "اعتماد أسلوب حياة أكثر توازناً" وفرص جديدة، وجاء فيه: "حام الوقت لبناء ملاذك الأوروبي في جنة سردينيا المذهلة"

ويضيف البيان: "تقع أولولاي في الطبيعة ، وتحيط بها المأكولات الرائعة، وتغمرها التقاليد القديمة، في المنطقة الزرقاء النادرة للأرض، وهي الوجهة المثالية لإعادة الاتصال، وإعادة الشحن، واحتضان طريقة حياة جديدة".

وقال كولومبو لشبكة CNN إن القرية التاريخية الواقعة على التلال تركز على استهداف الامريكيين "فوق كل شيء" لأن المسؤولين يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا "البطاقة الفائزة" لإحياء أولولاي، وقال: "لا يمكننا بالطبع منع الأشخاص من دول أخرى من التقدم، لكن الأميركيين سيكون لديهم إجراء سريع".

وأضاف كولومبو: "بالطبع، لا يمكننا ذكر اسم رئيس أمريكي واحد انتخب للتو، لكننا نعلم جميعًا أنه الشخص الذي يريد العديد من الامريكيين الابتعاد عنه الآن ومغادرة البلاد".