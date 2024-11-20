شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا بالقاهرة: منطقة القنطرة غرب الصناعية تجذب اهتمام مستثمرينا والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير التركي فى مصر، صالح موطلو شن فى حفل وضع الأساس لمصنع للملابس بقيمة استثمارات 40 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب، إن الاستثمار أحد النتائج الملموسة التي تم تحقيقها لتطوير العلاقات بين البلدين ‏الشقيقين تركيا ‏ومصر، والتي تعود بالنفع على شعبيهما‎.

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السفير التركي



وأضاف السفير التركى فى كلمته فى حفل الافتتاح أنه بناء على الثقة وظروف الاستثمار المواتية في مصر أجرت العديد من الشركات التركية دراسات تتعلق ‏‏بالجوانب الإدارية أو التوظيفية في مصر، وأن بعض الشركات، توسع أعمالها القائمة في مصر ‏أو ‏بدأت أعمال جديدة وبعض الشركات ايضا في طريقها لإعلان عن مشاريع جديدة.

وأفاد السفير شن بأن منطقة القنطرة غرب الصناعية تجذب اهتمام المستثمرين الأتراك بشكل متزايد مبشرا بأنه خلال الفترة ‏القادمة سيتم افتتاح ‏مباني المصانع ملائمة للمشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم للمصدرين. وبعض هذه المباني جاهزة للافتتاح ‏في مدينة 6 أكتوبر.‏



السفير التركي أثناء الافتتاح

وأوضح السفير صالح موطلو شن أنه بالإضافة إلى المنطقتين الصناعيتين اللتين تم التوقيع عليهما سابقًا وإدراجهما في التخطيط، ‏‏فإن إنشاء منطقة صناعية ثالثة بدعم الجهات المصرية المعنية في منطقة أخرى في مصر ‏مدرج على جدول الأعمال وان هناك تقدم جيد في المباحثات المتعلقة بهذا الأمر. ‏

وأكد السفير صالح موطلو شن أن مصر وتركيا دولتين كبيرتين وشقيقتين و لهما هدف مشترك سويا بمفهوم التضامن ‏والربح لكلا الطرفين في سبيل التنمية وانهما يطورون تعاونهم من التكنولوجيا والتجارة والصناعة الى التعليم والصحة. ‏



جانب من الحفل

وقال السفير شن إن الرئيس السيسي صرح بأنه يقدر جدية واحترافية رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك. وهذا هو الدعم الأكبر للاستثمارات التركية.

و قال السفير صالح موطلو شن أن الشركة ‏ تمتلك حاليًا مصنعًا للملابس الجاهزة في ‏‏الإسماعيلية، و8 شركات عالمية في قطاع البناء والتشييد، و4 شركات في مجال إنتاج التجزئة ويعمل بها 15 ألف موظف، ‏‏وتقدم خدماتها عبر 1260 نقطة بيع في 38 دولة. ‏

وأضاف أن مصنع الشركة في محافظة الإسماعيلية يعمل منذ عام 2007 وحتى الان على مساحة مغلقة تبلغ ‏‏55 ألف متر مربع موضحا أن الشركة ‏مستمرة العمل وتنتج سنويا 8 ملايين قطعة ملابس وتوفر فرص عمل لـ 4 آلاف مصري.

وخلال كلمته في الحفل قال شاهين إيروغلو، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن مصنع الملابس، إن الشركة عبارة عن نسيج اجتماعي تتشكل استثماراتها حول ‏‏هدف ورؤية تضع الإنسان في المركز بمفهوم ”الإنسان أولاً“ وتتشكل حول هدف ورؤية أبعد من مجرد قيمة تتكون من ‏‏المصانع والآلات والمنتجات مضيفا إنهم يهدفون بهذا الاستثمار الجديد الذي يبلغ حوالي 40 مليون دولار الوصول إلى حجم ‏إنتاج ‏يبلغ 12 مليون قطعة سنويا بيد 8 إلف عامل في مصر في عام 2025.‏

وأضاف أن الشركة‎ ‎القابضة تهدف إلى الوصول إلى حجم اعمال بقيمة 320 مليون دولار في عام 2026 من خلال ‏‏هذا الاستثمار، الذي تعتبره فرصة مهمة لتطوير رؤيتها العالمية في صناعة الملابس‎. ‎

وأعرب المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان منطقة غرب القنطرة توفر أفضل الفرص. بينما اكد اللواء أركان حرب أكرم محمد ‏‏جلال محافظ الإسماعيلية، إن الزيارات المتبادلة بين الدولتين حققت هذه النتائج الملموسة.

من جانب آخر قال مصطفي دنيزر رئيس مجلس الأعمال التركي المصرى إن رجال الأعمال الأتراك يعتبرون انفسهم مصريين.

وقال أوميت إيروغلو: عضو مجلس إدارة الشركة إن العمال والمهندسين المصريين ساهموا بشكل كبير في الاستثمار في هذا النجاح.